Massimo Boldi cade e sbatte la testa sul marciapiede: ricoverato

Brutta caduta per Massimo Boldi, 81 anni, a Forte dei Marmi. L’attore è rimasto coinvolto in un incidente nel pomeriggio di venerdì 14 agosto, intorno alle 17, mentre passeggiava con alcuni amici nei pressi del Caffè Principe. Durante la caduta ha battuto la testa.

Boldi è stato soccorso immediatamente e trasportato in codice giallo all’ospedale Versilia. Considerato il trauma cranico e la dinamica dell’incidente, i medici hanno deciso di trasferirlo all’ospedale di Livorno, dove verrà sottoposto a ulteriori accertamenti per verificare le sue condizioni.

Al momento, secondo quanto riportato, non ci sarebbero particolari motivi di preoccupazione. L’attore resta comunque sotto osservazione e continuerà a essere monitorato dai sanitari.

Massimo Boldi è uno dei volti più popolari della comicità italiana. La sua carriera è iniziata al Derby di Milano, storico locale che ha rappresentato un punto di riferimento per numerosi artisti e comici, tra cui Cochi e Renato e Diego Abatantuono. Proprio in quegli anni Boldi ha costruito il suo percorso nel mondo dello spettacolo, diventando celebre anche grazie al personaggio del "Cipollino".

Il grande successo cinematografico è arrivato successivamente con i cosiddetti cinepanettoni, soprattutto attraverso la lunga collaborazione con Christian De Sica. I due hanno formato una delle coppie più amate della commedia italiana, protagonisti di numerosi film campioni di incassi.