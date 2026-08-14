Europei, Simona Quadarella oro nei 1500 stile libero: "Felicissima ma speravo in qualcosa meno"

Simona Quadarella si conferma regina europea incontrastata del mezzofondo e vince da padrona anche i 1500 stile. Un dominio clamoroso che abbraccia quello di martedì negli 800, le triplette del 2018 in Scozia e del 2021 in Ungheria (1500, 800 e 400) e la doppietta nella Capitale (1500 e 800) in cui fu poi d'argento nei 400 sl. La 27enne romana e vice campionessa iridata - tesserata CC Aniene, allenata da Gianluca Belfiore - trionfa in 15'46"22, trentadue vasche a 31"6-31"7. Un ritmo insostenibile per tutte le avversarie, anche per la tedesca Isabel Gose seconda in 15'49"31, che prova a tenere il passo dell'azzurra fino ai novecento metri, per poi alzare inevitabilmente bandiera bianca. Terza un'altra teutonica, Maya Werner (15'52"50).
"Oggi è stata veramente dura, perché ho provato a partire più forte ma non è stata una buona idea. Sono felicissima, è sempre un oro europeo, ma speravo di fare qualcosa meno", ha commentato ai microfoni Rai dopo l'oro a Parigi. "Non ero mai riuscita a fare sotto 15'50 agli Europei, quindi è uno step in più, ma ho nuotato questo tempo al Settecolli e speravo di fare qualcosa meno. Ma è un titolo europeo, quindi va benissimo", ha aggiunto.
Erika Saraceni, l'errore agli Europei? Ecco la lezione di vita in diretta tvErika Saraceni esce di scena nella finale del salto triplo agli Europei di Birmingham, ma a vent'anni riesce comunqu...
Medaglia di bronzo, invece, per la staffetta 4x100 stile libero mista dell'Italia: Carlos D'Ambrosio, Thomas Ceccon, Sara Curtis ed Emma Virginia Menicucci fanno il nuovo record italiano in 3'20"80 e chiudono dietro a Russia, oro, e Olanda, argento.