Europei, Simona Quadarella oro nei 1500 stile libero: "Felicissima ma speravo in qualcosa meno"

Simona Quadarella si conferma regina europea incontrastata del mezzofondo e vince da padrona anche i 1500 stile. Un dominio clamoroso che abbraccia quello di martedì negli 800, le triplette del 2018 in Scozia e del 2021 in Ungheria (1500, 800 e 400) e la doppietta nella Capitale (1500 e 800) in cui fu poi d'argento nei 400 sl. La 27enne romana e vice campionessa iridata - tesserata CC Aniene, allenata da Gianluca Belfiore - trionfa in 15'46"22, trentadue vasche a 31"6-31"7. Un ritmo insostenibile per tutte le avversarie, anche per la tedesca Isabel Gose seconda in 15'49"31, che prova a tenere il passo dell'azzurra fino ai novecento metri, per poi alzare inevitabilmente bandiera bianca. Terza un'altra teutonica, Maya Werner (15'52"50).

"Oggi è stata veramente dura, perché ho provato a partire più forte ma non è stata una buona idea. Sono felicissima, è sempre un oro europeo, ma speravo di fare qualcosa meno", ha commentato ai microfoni Rai dopo l'oro a Parigi. "Non ero mai riuscita a fare sotto 15'50 agli Europei, quindi è uno step in più, ma ho nuotato questo tempo al Settecolli e speravo di fare qualcosa meno. Ma è un titolo europeo, quindi va benissimo", ha aggiunto.