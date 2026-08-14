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Europei Atletica, storica Nadia Battocletti: oro anche nei 10mila metri

venerdì 14 agosto 2026
Europei Atletica, storica Nadia Battocletti: oro anche nei 10mila metri

1' di lettura

Nadia Battocletti conquista la medaglia d'oro nei 10.000 metri donne agli Europei di atletica in corso a Birmingham. La mezzofondista trentina, già vincitrice sui 5.000 pochi giorni fa, trionfa in 31'41"17 (personale stagionale), Straordinario il suo scatto finale per prendersi il primo posto del podio. Si conferma così campionessa europea a due anni da Roma 2024, difendendo quindi anche il titolo sulla distanza più lunga in pista nella quale è anche argento olimpico in carica. Alle sue spalle si piazza l'olandese Maureen Koster (31'45"76) davanti alla belga Jana van Lent, bronzo (31'47"81). Quinto posto per un'ottima Elisa Palmero (32'00"06), appena davanti a Federica del Buono (32'01"42).

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