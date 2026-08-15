"Schlein e Vannacci sorpresi a chiacchierare e ridere a cena". Ma non è come sembra: "Fake"

Un video diffuso sui social mostra Elly Schlein e Roberto Vannacci insieme a cena, intenti a conversare. La scena, però, è falsa. La segretaria del Partito democratico ha smentito l’incontro, denunciando l’utilizzo dell’intelligenza artificiale per creare contenuti manipolati e lanciando un nuovo allarme sui rischi dei deepfake per le campagne elettorali e la democrazia.

"Mi hanno segnalato che sta girando un video fake in cui mi intrattengo divertita con Roberto Vannacci a una cena. Non è mai accaduto. Non ci siamo nemmeno mai incontrati. E quella cena non è mai esistita. Ora, non mi interessa tanto la smentita in sé di un fatto poco credibile già di suo: mi interessa riflettere insieme su dove sta portando le democrazie questo tipo di abuso dell’intelligenza artificiale. Su cosa può fare ai diritti di tutte e tutti i cittadini. E voglio rilanciare l’appello che ho rivolto a tutte le forze politiche, già raccolto dalla presidente Meloni, a un uso responsabile ed etico dell’intelligenza artificiale".

Schlein ha quindi invitato tutte le forze politiche a non utilizzare l’AI per attribuire agli avversari fatti o dichiarazioni mai avvenuti, sottolineando il pericolo di un crescente inquinamento della campagna elettorale attraverso contenuti falsi sempre più realistici.

La leader del Pd ha inoltre chiesto alle piattaforme social di intervenire rapidamente contro i contenuti manipolati: "Inoltre, le piattaforme social devono assumersi le proprie responsabilità e rimuovere tempestivamente i deepfake come quello che si inventa la conversazione falsa tra me e Vannacci".