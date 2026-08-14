Europei atletica, Tamberi oro nel salto in alto, Sioli bronzo

Gianmarco Tamberi oro e Matteo Sioli bronzo nel salto in alto agli europei di atletica, in corso a Birmingham. Tamberi vince con 2.32 davanti al favorito ucraino Doroshchuk (tre errori a 2.32 dopo una gara perfetta e condotta sempre in testa) e all’altro azzurro Matteo Sioli, che si infortuna al primo tentativo a 2.30 ed è costretto a fermarsi con il bronzo.

Prima della finale, Tamberi aveva dedicato un lungo post su Instagram alla figlia Camilla. "Ci sono giorni nei calendari delle nostre vite che per qualche strano motivo sembrano delle vere e proprie congiunzioni astrali. Oggi, un anno fa, tu venivi al mondo", aveva scritto, celebrando il primo compleanno della piccola con un carosello di scatti che ritraggono alcuni momenti di famiglia, insieme alla moglie Chiara Bontempi. "In un solo anno hai stravolto la nostra vita - proseguiva Tamberi -, mi hai dato la forza di reagire in uno dei miei momenti più duri. Tutto questo in un solo anno di vita, amore mio. Sono follemente innamorato di te". Poi, guardando alla finale: "Oggi il tuo Babà ti farà vedere ciò che sa fare meglio. Averti seduta sugli spalti questa sera a battere le manine a tempo è un privilegio immenso. Forse una congiunzione astrale, o forse un segno del destino, resta il fatto che oggi tornerò a volare per te!".