Alice De Andrè sbotta: "Trogloditi, padri di famiglia e mariti"

Una semplice fotografia pubblicata dopo il suo debutto al Todi Festival è diventata per Alice De Andrè l'occasione per denunciare pubblicamente il sessismo sui social. L'attrice 27enne, figlia di Cristiano De Andrè e nipote di Fabrizio De Andrè, era stata ritratta sorridente accanto al direttore artistico del Festival, Silvano Spada, dopo aver portato in scena lo spettacolo "Alice non canta De Andrè" al Nido dell'Aquila. Sotto l'immagine sono comparsi numerosi commenti volgari e sessisti concentrati sul suo corpo. De Andrè ha deciso di reagire attraverso un video pubblicato sul proprio profilo Instagram, mostrando alcuni degli screenshot ricevuti. Il filmato ha superato le 20mila visualizzazioni.

"Ho scoperto una cosa sconvolgente: ho le tette", ha esordito con ironia l'attrice, spiegando però che il problema non è l'attenzione rivolta al suo aspetto fisico, ma il modo in cui quella percezione viene trasformata in insulti e commenti osceni. Nel suo sfogo, De Andrè denuncia soprattutto la rapidità con cui, attraverso i social, una donna rischia di essere privata della propria identità. "Non ero più attrice, non ero più una persona che era lì a lavorare: ero diventata due tette con una biografia attaccata dietro", ha spiegato.

L'attrice ha quindi rivolto un appello a chi scrive simili messaggi, ricordando che dietro ogni fotografia c'è una persona reale, meritevole di rispetto. Per De Andrè, la libertà di trovare una donna attraente non può diventare una giustificazione per trasformare un pensiero personale in volgarità pubbliche. "Questa cosa non vi rende più maschi, spiritosi o trasgressivi", ha concluso, definendo questi comportamenti da "trogloditi digitali".