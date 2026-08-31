Di Battista è intrasportabile, la telefonata di Tajani

Come riferisce La Stampa, il governo italiano si è comunque attivato per predisporre un eventuale volo sanitario, una possibilità che l’ex deputato del Movimento 5 Stelle avrebbe però già fatto sapere di non voler utilizzare. Una scelta coerente con la sua storia politica e con le sue battaglie contro i privilegi della “casta”. Palazzo Chigi ha precisato che non si tratterebbe di un trattamento di favore, ma di una procedura già utilizzata in passato per riportare in Italia connazionali gravemente malati.

Alessandro Di Battista resta ricoverato all’ospedale Hermanos Ameijeiras dell’Avana, dove i medici cubani hanno escluso, almeno per ora, il trasferimento in Italia. Gli esami, compresa una Tac con mezzo di contrasto, avrebbero evidenziato un quadro clinico serio, incompatibile con un lungo viaggio in aereo.

Nel frattempo, Di Battista ha ricevuto il sostegno delle istituzioni. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani lo ha raggiunto telefonicamente, trovandolo, secondo la Farnesina, “combattivo nel tono” e moralmente forte nonostante la situazione. Poco dopo è arrivata anche la telefonata della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha voluto manifestargli personalmente la propria vicinanza.

Restano al momento congelate le ipotesi di trasferimento, compresa quella via mare verso Miami. A Cuba sono inoltre arrivati due specialisti del Policlinico Gemelli di Roma.

Dalla sua stanza al diciannovesimo piano dell’ospedale, Di Battista continua a mantenere un contatto con il pubblico attraverso i social, rispondendo ad alcuni messaggi di affetto: “Ce la metterò tutta per tornare presto”, ha scritto.