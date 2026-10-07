Roma, l'orrore della fedelissima di Gualtieri: il post-choc di Habiba Manaa

Oggi è il 7 ottobre, il giorno in cui si ricorda il massacro di Hamas ai danni di poveri civili israeliani. Un attentato vergognoso, che però in molti parti del mondo - e soprattutto in Italia - viene celebrato quasi come il primo giorno della resistenza Palestina. Ormai i fiancheggiatori dei terroristi si moltiplicano ogni giorno di più. E si nascondono alla luce del sole anche nelle più importanti istituzioni italiane. Come al Campidoglio, sede del Comune di Roma. Guarda caso a guida Pd. Ma tant'è.

Lei si chiama Habiba Manaa, romana di nascita, cresciuta in Italia e di origini tuniso-egiziane, militante da anni dei Giovani Democratici prima e del Pd poi. Manaa collabora da tempo con il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. E oggi ha pensato bene di ricordare il massacro del 7 ottobre a modo suo. "Il genocidio di #BibiHitlerErodeNetanyahu, l’unico creatore è complice di Hamas, ha delegittimato il 7 Ottobre. E di questo ne sono i primi consapevoli i famigliari delle vittime", il suo post - poi rimosso - su Facebook.