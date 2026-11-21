A Otto e mezzo, il programma di approfondimento politico di La7 condotto da Lilli Gruber, è stato ospite Italo Bocchino. Il direttore del Secolo d’Italia ha parlato di patrimoniale e ha spiegato ai telespettori perché si tratta di una proposta sbagliata sotto tutti i punti di vista.

“Il principio del chi ha di più deve pagare di più è in Costituzione ed è nelle nostre leggi - le parole di Bocchino -. Chi guadagna di più paga di più. La patrimoniale è una boiata pazzesca per due ragioni. Una l’ha spiegata Cottarelli, eletto parlamentare col Pd. Intanto tassa ciò che è già stato tassato e solo un folle lo può pensare. Poi spaventa i risparmiatori. Il risparmio è la forza dell’Italia. Poi chi ha 100 milioni, nel momento in cui tu fai la legge, si fa trovare coi 100 milioni in mano? Se ne va in Lussemburgo e hai perso i 100 milioni, l’impresa e i lavoratori”.

E ancora: “Un’ultima cosa. L’Ocse dice che 12 Paesi al mondo hanno messo la patrimoniale. Di questi, nove l’hanno tolta dal 1990 a oggi. Si è aggiunta la Colombia che diventa il modello del campo largo, ovvero l’unico Paese che si è aggiunto. Perché l’hanno tolta? Perché le procedure erano complicate, costose e non si incassavano soldi. Quindi vada avanti il campo largo sulla patrimoniale perché sarà la volata finale alla Meloni”.