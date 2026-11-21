“Io non posso dimenticare che nel momento di difficoltà è venuto a darmi conforto, proprio i giorni dopo la rimozione da Report da Asiago. Ci ha tenuto di incontrarmi e darmi tutta la sua solidarietà.”. Così il giornalista Sigfrido Ranucci, lasciando la camera ardente di Corrado Augias allestita in Campidoglio. Per il conduttore televisivo, Augias era “un gigante del giornalismo”.

“Un uomo libero”, la cui morte provoca “un dolore grande che è secondo solo a quando è stato costretto a lasciare la Rai”. Sulla difesa che Augias aveva espresso nei confronti di Ranucci, quest’ultimo insiste: “Perché era un uomo libero. Quindi dobbiamo tenercelo stretto anche in un’altra dimensione”.

A ricordarlo con il sorriso, anche Urbano Cairo. L’editore di La7 spiega di averlo “l’ultima volta domenica, l’ho sentito bene e scherzando gli ho detto che era lui il responsabile, positivo evidentemente, della nascita di ‘Una giornata particolare’. Io cercavo di portare Augias a La7 dal 2015, ma lui non veniva e quindi con Andrea Salerno abbiamo deciso di di trovare una persona, un conduttore adatto e ci è venuto in mente Aldo Cazzullo. Quindi gli ho detto ‘guarda che se è nata ‘Una giornata particolare’ è merito o colpa tua’. Poi fortunatamente è arrivato anche Corrado e ha fatto tre anni veramente belli con ‘La torre di Babele’”.