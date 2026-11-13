L’aria che tira, botta e risposta Caporale-Crespi: “Non ne azzecchi una”

Vivace scambio di battute tra Antonello Caporale e Luigi Crespi a L’aria che tira, su La7. Al centro del dibattito ci sono i recenti attacchi hacker che hanno colpito l’Italia mandando in tilt scuole, supermercati e non solo. Secondo il giornalista del Fatto Quotidiano, il problema risiede nell’aver speso troppo in armi e troppo poco in risorse umane. “Dobbiamo spendere ancora in Leopard o dobbiamo promuovere gli ingegneri? Ci servirebbe ingegneri, anche pagati così così. Più che i carri armati, le persone”.

E aggiunge: “Abbiamo affidato il sistema delle comunicazioni e il potere enorme a persone delle quali non sappiamo tutto. Tutta la cintura multimiliardaria interno al trumpismo, non solo Elon Musk. Sono signori multimiliardari che posseggono il mondo”.

Una lettura non condivisa da Crespi, il quale è anche convinto che le parole di Caporale siano una perfetta spiegazione del perché il primo partito di governo continui a essere così alto nei sondaggi. “Qui in pochi minuti hai avuto il motivo per il quale Giorgia Meloni ha un terzo della fiducia degli italiani e dopo quattro anni è l’unico premier a giocarsi con buone chance la possibilità di essere rieletta per altri cinque anni, cosa che non succede da noi da mezzo secolo”.

Caporale, infastidito, lo interrompe: “Non ne azzecca una Crespi”. Il sondaggista, però, ha la risposta pronta: “Beh aspetto che ne azzecchi una tu...”.

Guarda lo scontro Caporale-Crespi a L’aria che tira su La7