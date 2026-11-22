Gianni De Gennaro, il super poliziotto già capo della Polizia e dei Servizi segreti, si è tolto la vita nella sua casa di campagna in Toscana. I magistrati della procura di Caltanissetta lo avevano da poco indagato - ne avevano chiesto pure l’arresto rifiutato dal Gip – con l’accusa di depistaggio sulla strage di via D’Amelio in cui, nel 1992, rimase ucciso il giudice Borsellino. È una storia lontana e complicata, uno dei buchi neri della Repubblica che celano cose indicibili della guerra tra Stato e mafia, delle faide tra magistrati palermitani, degli intrighi dei servizi segreti. Da 35 anni si cerca inutilmente di venirne a capo e ora, con la morte di uno dei protagonisti-testimoni, la verità appare ancora più irraggiungibile. De Gennaro non era un poliziotto qualsiasi, era il fidato braccio destro di Giovanni Falcone, portò in Italia il boss Buscetta e lo convinse a pentirsi, lo stesso fece con il capo mafia Contorno.

Per la mafia fu un colpo tremendo, costò la vita a Falcone, Borsellino e tanti altri servitori dello Stato ma aprì anche la stagione dei sospetti, delle invidie e dei veleni di cui l’indagine su De Gennaro, ma soprattutto la sua morte, è solo l’ultimo atto. Processare De Gennaro è un cortocircuito logico, un po’ come processare James Bond, l’agente con licenza di uccidere in nome di Sua Maestà. È ovvio che chi entra non invitato nel cuore della mafia non lo fa in punta di fioretto e forse neppure di diritto, sei in missione coperta per conto dello Stato contro il nemico numero uno dello Stato.

E se il mandante dopo trent’anni ti presenta il conto – giusto o sbagliato che sia – qualche cosa si rompe anche nella testa di uno degli uomini più potenti del Paese. Il “non ci sto” di De Gennaro è una ribellione contro il Sistema politico-giudiziario-mediatico, di cui a lungo fece parte, che alla fine ha provato a scaricare su di lui sospetti e colpe. A lungo Di Gennaro si è sentito – ed è stato – intoccabile, poi qualcuno ha deciso che poteva essere eliminato. Lui, con freddezza e coraggio, li ha solo anticipati.