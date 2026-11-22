Volano stracci a Otto e Mezzo, dove Italo Bocchino dà una sonora lezione a Massimo Giannini. Al centro della puntata in onda su La7 la Manovra e chi, come Giannini, la contesta. “Se piove tu scrivi il tuo articolo da casa, comodo...”, esordisce Bocchino facendo notare un certo cortocircuito da parte degli intellettuali di sinistra. “Fai demagogia a buon mercato...”, replica stizzito l’interlocutore. “Accanto al termosifone...”, insiste Bocchino con Giannini che replica: “Veramente a buon mercato...”.

A quel punto è Lilli Gruber a intervenire e dire la sua: “Allora...”. Ma Bocchino prosegue: “E il fruttivendolo a cui contesti la flat tax, non esce, non va a lavorare...”. “Va bene”, risponde Giannini con Gruber che precisa: “Noi da... a Otto e Mezzo diciamo che abbiamo grande rispetto per gli ambulanti, giusto per chiarirci...”. “Meno male... Giannini un po’ meno”, è la stoccata di Bocchino. “Ma dai su...”. E infine tocca a Gruber mettere la parola fine al botta e risposta: “Perché adesso vengono tirati in mezzo gli ambulanti. Siamo seri però”.

Tra Giannini e Bocchino non è il primo scontro nel salotto di La7. Poco prima, dopo le continue interruzioni da parte del primo nei confronti del secondo, Bocchino è sbottato: “Avevo messo il contasecondi per vedere quanto riuscivi a resistere prima di interrompermi. Anche questa volta non ce l’hai fatta”.