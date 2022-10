"Sfighe, Storie di sport dove tutto è relativo", il nuovo podcast di Libero

03 ottobre 2022 a

a

a

Libero vi propone "Sfighe - Storie di sport dove tutto è relativo", un podcast curato da Andrea Tempestini, vicedirettore e Digital editor di Libero, che vi racconta storie clamorosamente beffarde, più o meno memorabili e più o meno ricordate. Perché lo sport è il regno del bivio: quando tutto precipita, all'improvviso, nascono le leggende. E nascono anche delle sfighe leggendarie. Vi ricordate, per esempio, come sfumò per Felipe Massa e perla Ferrari il mondiale di Formula 1 nel 2008 sotto la pioggia di Interlagos? O di quando Martin Palermo sbagliò tre rigori in una sola partita? E se il nome di Steven Bradbury (l'oro olimpico ingiustamente bollato come il più immeritato di tutti i tempi) forse vi dice qualcosa, quello di Apolo Ohno probabilmente non vi dice nulla. Già, perché se è vero che la Storia la scrivono i vincitori, è altrettanto vero che nello sport resta anche la storia dei vinti, dei beffati. Delle sfighe. E queste vicende - note o meno note, dimenticate o immortali hanno un carico emotivo spesso più travolgente delle storie di chi ha vinto.

Una nuova puntata è disponibile ogni domenica a partire dal 2 ottobre.

Ascolta "Sfighe - Storie di sport dove tutto è relativo" su Spreaker.