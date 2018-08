La risposta è breve e secca. Apparentemente "corretta" ma in realtà velenosa. E' quella che, nella lunga intervista che appare oggi sul Corriere, Luigi Di Maio dà quando il giornalista gli chiede se "tifa per la rottura del centrodestra alle regionali?". La Lega ha già dichiarato che andrà da sola in Abruzzo, e con ogni probabilità farà lo stesso in Basilicata e pure in Trentino-Alto Adige. Per cui Di Maio non ha bisogno di "tifare". E infatti risponde dicendo "non spero nello sfaldamento dell'alleanza (di centrodestra, ndr), ma vedo che i rapporti tra sedicenti alleati sono a un punto critico". Ecco, in quel "sedicenti" sta tutta il veleno nei confronti di un partito moribondo quale è oggi Forza Italia.