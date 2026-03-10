L’impresa unica a 11mila metri sotto il mare

• Oggi alla Camera, nell’Aula dei Gruppi Parlamentari, sarà proiettato in anteprima del film Operazione Batiscafo Trieste, diretto da Massimiliano Finazzer Flory. Interverranno Federico Mollicone, Presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati, Massimiliano Finazzer Flory, regista del film e Paolo Del Brocco, AD di Rai Cinema. Il film, prodotto da Movie&Theater in collaborazione con Rai Cinema e Armundia, narra una storia di audacia e visione pionieristica. 66 anni fa, il 23 gennaio 1960, il Batiscafo Trieste, con a bordo Jacques Piccard e Don Walsh, raggiunse perla prima volta nella storia dell’umanità il punto più profondo della crosta terrestre, l’abisso Challenger nella fossa delle Marianne, a quasi 11 mila metri sotto al livello del mare. Il progetto, promosso e commissionato proprio dal comune di Trieste, è ricco di immagini d’archivio, a partire dalle prime lavorazioni della costruzione del sommergibile. «Non solo un batiscafo – ha dichiarato il regista Finazzer Flory - Molto di più: un viaggio continuo verso la ricerca della bellezza, con la scienza, e i pionieri. Con il mare. Con due batiscafi. Quello del primato planetario del 1960 che si immerge nella Fossa delle Marianne. E poi quello di oggi che dal mare ha come rotta il museo di Trieste. Perché il batiscafo ora è opera d’arte. Connubio di scienza e design. Per la pace e con poesia. Questa è la storia che si fa futuro».