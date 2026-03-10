Allegri e Adani, "a lui non gliene frega niente": cos'è successo dopo la diretta

La scintilla tra Massimiliano Allegri e Lele Adani continua a riaccendersi ogni volta che i due si incrociano davanti alle telecamere. Dopo Milan-Inter, nel salotto Rai de La Nuova Domenica Sportiva, è andato in scena un nuovo episodio di un confronto che negli anni ha regalato momenti diventati virali sul web. Questa volta niente scontro diretto, ma un botta e risposta che ha comunque riportato alla luce le differenze di visione tra il tecnico rossonero e l’ex difensore oggi opinionista televisivo.
Nel post-partita Adani ha rivolto una domanda ad Allegri partendo dalla strategia della gara e dalla crescita di uno dei giocatori più interessanti della serata: "Massimiliano sei una vecchia volpe, lasci giocare loro e poi quando c'è l'opportunità li colpisci in contropiede, era stato così anche all’andata — ha detto l’ex difensore dell’Inter —. Mi voglio concentrare su Fofana che è cresciuto molto anche in fase offensiva quando ribaltate il fronte”.
L’allenatore del Milan ha replicato con il suo stile diretto e sintetico, senza addentrarsi troppo nell’analisi tattica: "È un giocatore che è migliorato molto, ha delle qualità importanti — la risposta del toscano —. Ha una buona condizione, deve crescere oltre che nell'assist anche negli ultimi controlli e in fase realizzativa”. Una replica breve che però non ha soddisfatto completamente Adani.
Quando Allegri ha lasciato lo studio televisivo, l’opinionista ha commentato apertamente il modo in cui il tecnico vive il rapporto con la comunicazione e con l’analisi calcistica: "Ad Allegri non gliene frega una mazza di venire a parlare con noi — ha tuonato —. Non gliene frega nulla di parlare in sala stampa e non gli interessa niente della comunicazione. Lui vuole vivere una vita da allenatore, si sente un privilegiato, ha il suo modo di pensare e di esprimersi, contro la modernità della comunicazione e dell'analisi. Non gli interessa niente”.
Poi ha aggiunto: "Più vai in profondità nell'analisi e più se ne sbatte: 'Quanto manca alla vittoria? Voglio solo vincere'. Non gli interessa comunicare”. Insomma, un altro capitolo di una battaglia tra i due che in precedenza ha portato alla lite dopo Inter-Juventus nel 2019.