Allegri e Adani, "a lui non gliene frega niente": cos'è successo dopo la diretta

La scintilla tra Massimiliano Allegri e Lele Adani continua a riaccendersi ogni volta che i due si incrociano davanti alle telecamere. Dopo Milan-Inter, nel salotto Rai de La Nuova Domenica Sportiva, è andato in scena un nuovo episodio di un confronto che negli anni ha regalato momenti diventati virali sul web. Questa volta niente scontro diretto, ma un botta e risposta che ha comunque riportato alla luce le differenze di visione tra il tecnico rossonero e l’ex difensore oggi opinionista televisivo.

Nel post-partita Adani ha rivolto una domanda ad Allegri partendo dalla strategia della gara e dalla crescita di uno dei giocatori più interessanti della serata: "Massimiliano sei una vecchia volpe, lasci giocare loro e poi quando c'è l'opportunità li colpisci in contropiede, era stato così anche all’andata — ha detto l’ex difensore dell’Inter —. Mi voglio concentrare su Fofana che è cresciuto molto anche in fase offensiva quando ribaltate il fronte”.