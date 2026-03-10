In estremo oriente con la figlia di Totti

«Mentre il mondo cade a pezzi» (come cantava Marco Mengoni), soprattutto in Medio Oriente, venti celebrità nostrana volano dall’altra parte del pianeta, nelle zone più esotiche del globo, a vivere avventure e sfide mozzafiato. Ovviamente tutto quello che vedremo in tv a Pechino Express, format che non ha quasi bisogno di presentazioni, è stato registrato prima della guerra in corso. Altrimenti avrebbero avuto parecchi problemi al ritorno. Dieci coppie, un lungo viaggio e un’esperienza estrema e indimenticabile. Da dopodomani su Sky e in streaming su Now, sempre Costantino Della Gherardesca illustrerà le vicende di un gruppo di vip “dispersi” in Indonesia, Cina e Giappone. Per la prima volta Costantino sarà affiancato da tre inviati, uno per ciascun Paese attraversato: Lillo Petrolo (visto di recente a Sanremo), Giulia Salemi e Guido Meda.



Le isole indonesiane di Bali e Java, i vasti territori della Cina, fino al Giappone, con destinazione finale a Kyoto. «Abbiamo una coppia in più, tre inviati e una rotta molto ambiziosa. Siamo molto felici di questo cast così ricco, che si è evoluto molto nel corso del programma», ha spiegato Fabrizio Ievolella di Banijay Italia durante la conferenza stampa di presentazione che si è tenuta a Milano. Tra gli inviati speciali spicca il ritorno di Giulia Salemi, che torna a Pechino a dieci anni dalla sua partecipazione come concorrente. Tra i viaggiatori più attesi di questa edizione ci sono Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, che formano la coppia degli “Spassusi”, destinata a portare la quota comica della stagione. «Abbiamo capito che insieme possiamo fare qualsiasi cosa», ha raccontato Paolantoni (li vediamo spesso al fianco di Stefano De Martino in tv).



Non mancano poi coppie destinate a lasciare il segno, come “Le DJ”, Jo Squillo e Michelle Masullo e “I Creator”, Elisa Maino e Mattia Stanga, che si contendono il primato per il bagaglio più pesante. Jo Squillo ha detto che tra le priorità c’era la piastra per i capelli. Mattia Stanga, invece, ha ammesso di aver portato ogni tipo di medicina possibile. Tra le altre coppie in gara ci sono “I Raccomandati”, formati da Chanel Totti e Filippo Laurino. La figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi ha svelato il consiglio dei genitori: «Mi hanno solo detto di essere me stessa e divertirmi». Completano il cast: “I Veloci”, Fiona May e Patrick Stevens; “I Rapper”, Dani Faiv e Tony 2Milli; “Gli Ex”, Steven Basalari e Viviana Vizzini; “I Comedian”, Tay Vines e Assane Diop; “Le Albiceleste”, Candelaria e Camila Solórzano; e “Le Biondine”, Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani. Le coppie di Pechino Express, come sempre, non solo si sfideranno per arrivare al traguardo finale, ma avranno anche l’opportunità di conoscere da vicino tradizioni, culture e stili di vita locali. Il premio finale sarà devoluto, come ogni anno, a sostegno di una Ong. I concorrenti partiranno con uno zaino e un euro al giorno a persona in valuta locale. Per proseguire la gara dovranno contare esclusivamente su resistenza fisica e mentale, spirito di adattamento e capacità di arrangiarsi.