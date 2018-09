Il colpevole, o meglio il "nemico interno", Nicola Porro lo svela alla fine, come nei migliori gialli. E' il responsabile della tempesta perfetta che, con ogni probabilità, si abbatterà sull'Italia in autunno e del quale il rating dell'agenzia Fitch è stato l'antipasto. Spiega Porro, appunto, che non sono le agenzie di rating a mandarci a picco. Loro, pur con tutte le colpe che hanno avuto in passato, registrano una situazione e un sentimento e vengono seguite dai mercati.

E la situazione e il sentimento che si avvertono nel nostro Paese non sono positivi, spiega Porro, come ha certificato Fitch. Il perchè lo dice nelle ultime righe della sua "Zuppa di porro" su Il Giornale: "Il nostro futuro non è affatto scritto: certo che se aboliamo lo stato del diritto economico al semplice volere di chi comanda, decretiamo come deve essere il lavoro e pretendiamo che il pubblico faccia meglio del privato, beh allora non è lo spread che ci deve preoccupare, e nemmeno le agenzie di rating". Vediamo se indovinate chi è il colpevole?