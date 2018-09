Certo, Forza Italia e la Lega sono alleate nel centrodestra in vista delle prossime elezioni amministrative. Ma il malanimo provocato tra gli azzurri per il governo che il Carroccio ha formato coi 5 Stelle, è come un pentolone che ribolle pronto a esplodere.

Lo si capisce anche da quella che pare essere la risentita lettera di un militante di Forza Italia, che in forma anonima ha scritto al sito di news e gossip dagospia.com. Racconta, l'anonimo delatore, che sabato sera 20 settembre la deputata e coordinatrice dei giovani azzurri Annagrazia Calabria "ha partecipato ad un breve incontro sulle donne sul palco della Lega a Latina, alle ore 18. Incontro finito alle 18.30".

Ma, prosegue lo scritto, "Invece di andare via, fino a tarda sera la Calabria è rimasta sotto il palco della Lega ad applaudire il comizio di Salvini. Ad un certo punto s'è anche messa a far la posta a Salvini, vicino alla sua macchina, nella speranza di poter parlare con lui. Che dire- conclude acido l'anonimo delatore - un pessimo esempio dato ai giovani di forza Italia, che ancora dirige".