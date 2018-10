Botta e risposta tra Mara Carfagna e Giovanni Toti, che dalle colonne del Corriere della Sera di oggi mercoledì 10 ottobre aveva definito "Forza Italia un partito che organizza convention in cui i dirigenti applaudono se stessi e sono sempre di meno e sempre gli stess", con un evidente riferimento alla convention azzurra organizzata nello scorso fine settimana da Maria Stella Gelmini a Milano.

La replica al governatore della Liguria, però, non è arrivata dalla Gelmini ma dalla Carfagna, che ai microfoni di 24Mattino su Radio24 è stata decisamente tagliente: “Giovanni Toti si lamenta da tre anni ormai, ed è un peccato perché rappresenta una risorsa importante per Forza Italia, e io sostenni e favorii l’ingresso nel partito di Toti. Se anziché lamentarsi avesse dato un contributo nei momenti più difficili, e questo lo è, probabilmente avremmo avuto due braccia in più, anche possenti con quella stazza”. Chiaro il riferimento al "peso" del governatore, la cui forma fisica è ben lontana da quella esibita ai tempi in cui si recava con Berlusconi nei centri wellness..