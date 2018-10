Vertice riservatissimo tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, in una domenica cruciale per il governo e per i rapporti tra i due alleati. La settimana che sta per arrivare sarà una corsa ad ostacoli per l'esecutivo, chiamato innanzitutto a chiarire al suo interno gli equilibri su temi infuocati, a cominciare dal decreto salva-banche, che ha già messo Di Maio sulla graticola alimentata dalla pattuglia grillina, terrorizzata dalla reazione degli elettori davanti a un provvedimento di salvataggio degli istituti di credito, vista la pressione dei mercati e lo spread in risalita, sostanzialmente identico a quelli già approvati dai governi Pd.

Il faccia a faccia servirà a trovare una linea comune sul nodo Tap, il gasdotto che porta il gas dall'Azerbaigian in Puglia, dopo la resa del ministero dello Sviluppo economico davanti alle "penali" da 20 miliardi di euro in caso di annullamento del progetto. In realtà non di penali si tratta, bensì di potenziali risarcimenti danni da parte dei privati che con il ministero nel 2015 hanno sottoscritto gli accordi che avrebbero blindato l'opera.