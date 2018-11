Presto, molto presto. Secondo Paolo Becchi, intervistato dal sito Formiche.net, potremmo essere a un passo dalla ricostruzione della maggioranza di centrodestra in Parlamento. La miccia dell'esplosione del governo è il decreto Sicurezza, su cui il Movimento 5 Stelle ha un problema interno grosso come una casa.













"Le truppe leghiste sono compattissime intorno a Matteo Salvini - spiega Becchi -. Luigi Di Maio ha dato il suo ok, ma sulle sue truppe non ha più il controllo. Ha una spina nel fianco che si chiama Roberto Fico, e forse anche due con il ritorno di Alessandro Di Battista. Vista la questione di fiducia e il voto segreto al Senato la Lega non può dormire sonni tranquilli". Da qui, dunque, l'assist degli alleati nelle amministrazioni locali: "Spero che Fratelli d'Italia lo voti, ho qualche dubbio su Forza Italia. Se il centrodestra si ricompattasse sul decreto sicurezza in questo momento metterebbe in difficoltà Di Maio. Mi sembra che Silvio Berlusconi non lo abbia capito, ultimamente ha perso lucidità".