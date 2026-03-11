Puglia, buco da mezzo miliardo nella sanità: rischio-default, il Pd pronto alla stangata fiscale

La geografia del rosso ha un centro di gravità permanente: l’Asl di Bari. Il feudo elettorale degli ultimi due governatori, Michele Emiliano e Antonio Decaro, ha archiviato l’anno delle elezioni regionali— quelle che hanno confermato il centrosinistra alla guida della Puglia — con un buco di 210 milioni di euro. Una cifra che, sommata ai 67 milioni di Brindisi e ai 60 di Foggia, compone un mosaico di perdite che supera i 337 milioni, oltre la metà dell’intera falla regionale. Al netto, ovviamente, delle altre province.

L’odore di bruciato nei conti della sanità pugliese arriva fino ai palazzi romani, dove ieri si è consumato il primo atto di un dramma contabile da quasi mezzo miliardo di euro. Non è più una questione di decimali, ormai, ma di sopravvivenza finanziaria: il disavanzo oscilla tra i 380 e i 450 milioni, una voragine che minaccia di scardinare l’architettura stessa del bilancio regionale. L’assessore alla Salute Donato Pentassuglia si è presentato al cospetto dei tecnici dei Ministeri di Salute ed Economia per iniziare l’operazione verità, un’analisi ai raggi X che si concluderà ufficialmente il 30 aprile, data di scadenza per la presentazione dei consuntivi 2025. Per rimettere in asse la Puglia, però, servono subito tra i 300 e i 370 milioni di euro di coperture fresche.

Davanti a questi numeri, la politica pugliese si trova a un bivio obbligato: o si tagliano i servizi o si mettono le mani nelle tasche dei cittadini. Pentassuglia, parlando dell’aumento dell’Irpef, ha rotto il tabù che aleggiava negli uffici di via Capruzzi: «Ci può essere anche questa come opzione perché lo dice la norma: quando non hai coperture, devi toccare le addizionali. Non siamo né per tagli lineari, né per aggredire tutti sistematicamente». L’ipotesi è quella di un prelievo sulle fasce di reddito più elevate. Attualmente, l’addizionale regionale pugliese è strutturata su aliquote progressive che vanno dall’1,33% per i redditi minimi all’1,85% per chi supera i 50.000 euro. L’idea sarebbe quella di forzare la mano sugli scaglioni più alti, trasformando i contribuenti facoltosi nell’ultima linea di difesa contro il default sanitario.

Il cortocircuito nasce da un’aritmetica che non perdona. Se il Fondo sanitario nazionale cresce solo dell’1%, i costi di gestione della macchina regionale galoppano al 4%. Una discrepanza che da sola vale 250 milioni di squilibrio. Pentassuglia ha spiegato così l’origine del dissesto: «Il fatto è che i costi sono riconosciuti al 4,6%, ma restituiti all’1%. Quindi abbiamo un 3,6% in meno. A questo si aggiungono i 250 milioni di euro di mobilità passiva, i 20 milioni della legge 210 e 30 milioni di investimenti».