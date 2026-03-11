Libero logo
di
mercoledì 11 marzo 2026
Angelo Bonelli non sa dove sta l'Egitto: la figuraccia e gli sfottò in studio

Angelo Bonelli bocciato in politica interna, estera e perfino in geografia. Il co-portavoce dei Verdi è stato ospite de L'aria che tira, il programma di approfondimento politico di La7 condotto da David Parenzo. In studio si stava affrontando il tema della guerra in Medio Oriente. E il padrone di casa, servendosi di una bacchetta da insegnante elementare, stava spiegando ai telespettatori i complicati rapporti che sussistono tra i Paesi del Golfo. "Questi Paesi qua stanno combattendo tutti la stessa guerra contro l'Iran", ha detto David Parenzo.

Ma il leader di Alleanza Verdi e Sinistra lo ha subito interrotto sottoponendogli una strana richiesta. "Posso venire là con la bacchetta?", ha domandato. "Può fare quello che vuole - la replica di David Parenzo -. Ma questi Paesi qui non sono democrazie liberali". A quel punto Angelo Bonelli si è lanciato in una spiegazione traballante sulle forme di Stato dei vari paesi del Golfo. Ma una volta arrivato all'Egitto, si è trovato costretto a fermarsi: "Egitto, dov'è l'Egitto? Sta su". Clamorosa gaffe. "Sta là, impari la carta geografica - lo ha ammonito Gennaro Sangiuliano, ospite della trasmissione -. Vada a fare un corso di geografia". "Sono regimi che controllano il popolo con la propria repressione", ha concluso Bonelli. 

angelo bonelli
david parenzo
l'aria che tira

