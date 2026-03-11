Milan-Inter, rossoneri multati per Bastoni: esplode il caso

Il derby di Milano continua anche fuori dal campo. Dopo la vittoria rossonera per 1-0 contro l’Inter nella 28esima giornata di Serie A, decisa dal gol di Pervis Estupiñán, il Giudice Sportivo ha sanzionato il Milan per il comportamento di una parte dei tifosi durante la partita.
Nel comunicato pubblicato dopo il turno di campionato viene infatti annunciata una multa al club rossonero per gli episodi avvenuti sugli spalti di San Siro, in particolare per i cori e i fischi rivolti all’interista Alessandro Bastoni, bersaglio della curva nel corso della gara e anche di quelle di altre squadre che in precedenza hanno affrontato i nerazzurri. Il motivo, oramai chiaro, riguarda la simulazione del difensore della Nazionale che ha portato all’espulsione di Pierre Kalulu in Inter-Juve 3-2.
Il provvedimento è riportato nero su bianco nel documento ufficiale del Giudice Sportivo: “Ammenda di 8.000 euro alla società Milan per avere suoi sostenitori, nel corso della gara — si legge — rivolto ripetutamente cori insultanti nei confronti di due calciatori della squadra avversaria”. Oltre a questo anche per avere, al 47' del primo tempo “indirizzato un fascio di luce-laser verso un calciatore della squadra avversaria”.
Il Giudice Sportivo ha comunque riconosciuto la collaborazione del Milan nella gestione dell’episodio, circostanza che ha permesso di applicare l’attenuante prevista dal codice di giustizia sportiva e quindi ridurre l’entità della multa. La decisione su Bastoni ha riacceso anche il confronto con altri casi recenti. Nelle scorse settimane, ad esempio, durante Roma-Milan l’ex rossonero Alexis Saelemaekers era stato ripetutamente fischiato dal pubblico giallorosso senza che arrivasse una sanzione analoga. Nel comunicato del Giudice Sportivo è stata infine confermata anche un’altra decisione attesa: una giornata di squalifica per Adrien Rabiot, già anticipata dopo l’ultimo turno di Serie A, costretto a saltare così la trasferta dell’Olimpico contro la Lazio.