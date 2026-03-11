Jannik Sinner spiana Fonseca ma litiga con tutti: "Non parlate"

Jannik Sinner ha raggiunto i quarti di finale del Masters 1000 di Indian Wells superando il giovane brasiliano Joao Fonseca con il punteggio di 7-6, 7-6. Nonostante la vittoria sofferta e la dimostrazione di grande carattere, il match è stato caratterizzato da un episodio insolito per il numero 1 del mondo, normalmente impassibile e calmo.
Nel dodicesimo gioco del primo set, mentre Sinner serviva sul 40-15 per portare il parziale al tie-break, è stato disturbato dal chiacchiericcio continuo proveniente dalle prime file del pubblico proprio durante l’esecuzione del servizio. Visibilmente infastidito dalla mancanza di rispetto, l’altoatesino si è fermato, si è voltato verso gli spettatori responsabili e ha intimato con fermezza il silenzio.
L’episodio ha richiesto l’intervento diretto del giudice di sedia, che è sceso dalla sedia per richiamare ufficialmente il pubblico: "Non parlate durante i punti". Il monito ha provocato fischi da parte del resto dello stadio nei confronti dei disturbatori. Il giudice ha poi verificato le condizioni emotive di Sinner, che ha risposto con un secco "non preoccuparti", dimostrando di aver già superato il momento di tensione.Ritrovare immediatamente la concentrazione gli ha permesso di chiudere entrambi i set al tie-break e di portare a casa l’incontro. Superato questo ostacolo, Sinner avanza nel torneo californiano, confermando ancora una volta la sua straordinaria solidità mentale, capace di resistere anche alle distrazioni più fastidiose provenienti dall’ambiente circostante.