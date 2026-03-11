Jannik Sinner spiana Fonseca ma litiga con tutti: "Non parlate"

Jannik Sinner ha raggiunto i quarti di finale del Masters 1000 di Indian Wells superando il giovane brasiliano Joao Fonseca con il punteggio di 7-6, 7-6. Nonostante la vittoria sofferta e la dimostrazione di grande carattere, il match è stato caratterizzato da un episodio insolito per il numero 1 del mondo, normalmente impassibile e calmo.

Nel dodicesimo gioco del primo set, mentre Sinner serviva sul 40-15 per portare il parziale al tie-break, è stato disturbato dal chiacchiericcio continuo proveniente dalle prime file del pubblico proprio durante l’esecuzione del servizio. Visibilmente infastidito dalla mancanza di rispetto, l’altoatesino si è fermato, si è voltato verso gli spettatori responsabili e ha intimato con fermezza il silenzio.