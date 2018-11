Lei e gli altri dissidenti rischiano la sospensione dal M5s. Paola Nugnes è la più nota, insieme a Gregorio De Falco, tra i senatori grillini che hanno osato non partecipare al voto di fiducia sul decreto sicurezza, contravvenendo gli ordini di Luigi Di Maio. Intervistata dal Corriere della Sera, la 56enne napoletana però si dice "preoccupata di niente". Non teme, cioè, la vendetta dei capi. "Io sono tranquilla, ho solo fatto il mio lavoro, con senso di responsabilità, attenzione e rigore".

Per ora nessuna comunicazione di avvio di un'istruttoria da parte dei probiviri del Movimento, come ipotizzato da molti. Resta però l'accusa, velata, proprio a Di Maio con cui nei giorni scorsi ha parlato spesso: "Ci disse che avrebbe provato a far passare qualche emendamento per migliorare la tenuta complessiva del provvedimento", cosa che poi non ha fatto per non incrinare il già complicato rapporto con la Lega. E tanti saluti a Nugnes e compagni.