Lo scontro nel governo tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio sulle grandi opere, prima fra tutte la Tav Torino-Lione, rischia di affossare ulteriormente la popolarità del vicepremier grillino. Secondo l'ultimo sondaggio di Nando Pagnoncelli la maggioranza degli italiani chiede che i cantieri vengano portati avanti e completati.

Sulla Tav in particolare, il 59% degli italiani vuole che l'opera sia portata a termine. Tra questi ben il 39% sono elettori grillini, che comunque restano in maggioranza favorevoli al blocco del cantiere per il 45%. Una tendenza quasi identica anche per il Tap in Puglia, voluto ancora oggi da 58% degli italiani, con i grillini in questo caso in maggioranza favorevoli all'opera per il 39% contro il 34% che lo vorrebbe bloccare.