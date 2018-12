Si chiama Claudio Durigon la carta di Matteo Salvini per prendersi Roma e il Lazio. Secondo il Tempo, il leader della Lega pensa al sottosegretario al Lavoro, nato a Latina 47 anni fa, come candidato del Carroccio alle eventuali elezioni anticipate alla Regione Lazio in caso di addio del governatore Pd Nicola Zingaretti.











Se infatti sarà eletto segretario alle prossime primarie democratiche, Zingaretti si candiderà alle Europee del maggio 2019 abbandonando con ogni probabilità la poltrona romana. A quel punto molti indicano come data del ritorno al voto quella dell'ottobre 2019. Durigon, uno dei principali artefici della riforma delle pensioni salviniana e vero volto tv della Quota 100, sarebbe un grado di riunire anche gli elettori di una "Forza Italia quanto mai balcanizzata", nota il Tempo, mentre "Fratelli d'Italia pare abbia dato senza problemi il via libera, in cambio del disco verde ad un nuovo tentativo di Giorgia Meloni di correre come sindaco di Roma quando terminerà la consiliatura".