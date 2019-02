Comunque andrà, per Matteo Salvini sarà un successo. Sul caso Diciotti la scommessa di Luigi Di Maio è che sulla piattaforma Rousseau votino solo quelli che non vogliono dare l'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno. Perché, peraltro, i delusi non avrebbero neanche più voglia di connettersi alla piattaforma di Casaleggio, riporta il Messaggero in un retroscena.

La tensione tra i Cinque stelle è altissima: l'ordine è di spingere per il no alla richiesta dei magistrati di processare Salvini in modo da evitare "una crisi di governo". Ma se i fedelissimi di Di Maio sostengono che salvare Salvini significa salvare il governo, appesa al voto è anche la leadership del vicepremier. Si teme infatti che la debolezza di Di Maio diventi la debolezza di tutto il Movimento.

Ma c'è un'altra questione: i problemi per il Movimento 5 stelle saranno sempre più difficili. Di Maio infatti si ritroverà a dover trattare con un leader leghista liberato dal processo e pronto a tutto pur di ottenere, Tav e autonomia differenziata per Lombardia e Veneto.