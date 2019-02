Un'autentica catastrofe. E' quella che i primi exit poll delle elezioni regionali sarde dipingono per il Movimento 5 Stelle: la "forchetta" assegnata ai grillini li dà tra il 14 e il 18%. Per cui, anche se il risultato effettivo coincidesse con la punta più "alta", il risultato ottenuto due settimane fa in Abruzzo sarebbe da considerarsi come un "trionfo". Il candidato governatore dei grillini, Francesco Desogus, è dato ancora più sotto, tra il 13 e il 17%.

Tra i suoi avversari, il testa a testa per chi andrà a governare la Sardegna, con lo spoglio delle schede che inizierà lunedì mattina, sarà tra Christian Solinas del centrodestra che è dato tra il 37 e il 41%, leggermente in vantaggio su Massimo Zedda del Pd, che sta tra il 36 e il 40%.

Per quanto riguarda le coalizioni, gli exit poll danno il centrodestra tra il 42 e il 46% (con la Lega tra il 12 e il 16% e Forza Italia tra il 10 e il 14%), il centrosinistra tra il 28 e il 32%, e appunto i 5 Stelle tra il 14 e il 18%. Alle politiche del 4 marzo 2018, M5S aveva fatto l'ein plein in tutte le province, arrivando ovunque sopra il 40% e ottenendo il 43% nelle circoscrizioni meridionali dell'isola