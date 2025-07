Olbia, orrore in spiaggia: il ritrovamento sconvolge i bagnanti

Nella mattinata di oggi, sabato 12 luglio, un inquietante ritrovamento ha attirato l’attenzione dei bagnanti sulla spiaggia di Bados, nel territorio costiero di Olbia. Alcuni resti organici, la cui natura è al momento sconosciuta, sono stati scoperti sul bagnasciuga, suscitando preoccupazione tra i presenti. I resti organici sarebbero stati portati sulla sabbia dalle onde del mare.

I primi ad accorgersene sarebbero stati proprio i frequentatori della spiaggia, che hanno immediatamente allertato le autorità competenti. In seguito alla segnalazione, un tratto dell’arenile è stato messo in sicurezza con delle transenne.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della Guardia Costiera e gli esperti della Polizia Scientifica, che hanno avviato le indagini per determinare l’origine dei resti — ancora non è chiaro se si tratti di materiale di provenienza umana o animale. E stando alle primissime indiscrezioni che trapelano sugli accertamenti, il materiale organico non sarebbe di natura animale.