Olbia, "frammenti di carne": orrore in spiaggia, la mossa del pm

Una scoperta inquietante, di cui vi abbiamo già dato conto alla vigilia, ha attirato l’attenzione dei bagnanti a Bados, a Olbia, dove sono stati rinvenuti dei resti di origine organica in spiaggia. Il punto è che quelli rinvenuti sul bagnasciuga sardo potrebbero essere di origine animale, ma anche di origine umana, circostanza che non è ancora stata esclusa e che, anzi, potrebbe essere preponderante. L’area è stata immediatamente isolata e le forze dell’ordine sono intervenute per eseguire i primi rilievi.

Sul posto sono arrivati anche gli esperti della Polizia Scientifica. Ora si apprende che il magistrato di turno ha ordinato il sequestro dei reperti per permettere analisi più approfondite. Si tratterebbe di frammenti di carne, la cui natura come detto è ancora da chiarire con precisione.