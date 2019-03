Tra le vittime italiane della tragedia aerea della Ethiopian airlines c'era anche l'assessore regionale Sebastiano Tusa, archeologo di fama mondiale, vicinissimo al governatore della Sicilia Nello Musumeci che si è detto "distrutto. È una tragedia terribile - ha aggiunto sui social - alla quale non riesco ancora a credere: rimango ammutolito. Perdo un amico, un lavoratore instancabile, un assessore di grande capacità ed equilibrio, che stava andando in Kenya per lavoro. Un uomo onesto e perbene, che amava la Sicilia come pochi. Un indimenticabile protagonista delle migliori politiche culturali dell'Isola".