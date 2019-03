Il "nuovo" Pd di Nicola Zingaretti regala subito improbabili sorprese. Non si parla della nomina di Paolo Gentiloni alla presidenza e dintorni, ma di quel che sarà alle Elezioni europee. Si parla di candidati e capilista. Certo, ci sarà Carlo Calenda, e questo non è granché improbabile: sarà capolista al Nord Est, lo ha confermato lui stesso dopo un incontro con Zingaretti al Nazareno. La sorpresa, semmai, riguarda un'altra capolista. Entro l'8 aprile i partiti devono depositare il simbolo, entro il 16 invece le liste definitive per la tornata elettorale. Insomma, in questi giorni sarà un florilegio di nomi. E uno di questi viene anticipato da Repubblica: tra i capilista "rosa" dovrebbe esserci Simona Bonafè, la renzina (o ex renzina) che ha abituato il pubblico a diversi disastri televisivi. Zingaretti, si apprende, ha previsto due criteri per stilare le liste: nelle cinque circoscrizioni ci saranno due capilista uomini (uno Calenda, l'altro Giuliano Piaspia) e tre donne, una delle quali, appunto, sarà la Bonafè. La maggiora parte degli europarlamentari Pd saranno ricandidati; tra chi ha rinunciato alla coras all'Europarlamento, Bettini e Soru.