"Gli amministratori 5 Stelle in proporzione hanno più procedimenti aperti del Partito democratico. Rutelli e Veltroni hanno governato bene a Roma". Roberta Pinotti, ospite a Coffee Break su La7, asfalta il Movimento 5 stelle dopo il caso dell'arresto di Marcello De Vito, presidente del Consiglio comunale di Roma: "Non abbiamo un capo supremo che espelle qualcuno, abbiamo un codice etico. Noi siamo un partito garantista". E ancora: "Che cos'è eccezionale? La tempestività comunicativa", continua l'ex ministro della Difesa. "Il M5s è a corrente alternata. Anche Virginia Raggi è stata indagata ma nessuno l'ha espulsa. In ogni caso se si guarda le percentuali di quanti hanno procedimenti aperti i Cinque stelle sono di più".

