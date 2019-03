La vendetta è pronta. "Credo che il ministro non abbia dimostrato la capacità necessaria. Voterò sì alla sfiducia". Gregorio De Falco, senatore espulso dal Movimento 5 Stelle ora nel gruppo misto, annuncia il suo voto favorevole alla mozione di sfiducia contro il ministro dei trasporti Danilo Toninelli a Circo Massimo, su Radio Capital. "Se anche senatori del M5S pensano che non sia all'altezza? Credo di sì", conclude De Falco, "non perché lo dicano loro ma perché si vede nei fatti".