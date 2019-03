"Ora serve un governo ombra del centrosinistra per l'alternativa forte e visibile a Lega e Movimento 5 Stelle". Maurizio Martina, in una intervista a Il Corriere della Sera lancia questa inquietante proposta. Quella di un governo "ombra", appunto, "che abbia il Pd come motore e che si rivolga a tutto il centrosinistra che sta lavorando insieme alle amministrative e alle Europee. E che coinvolga anche energie e competenze della società civile. Naturalmente penso che debba essere il segretario del Pd, Nicola Zingaretti a guidarlo".

"Sarebbe uno strumento operativo", continua Martina, "per mettere in evidenza ogni giorno le contraddizioni del governo, dalla Tav allo sviluppo, dalla sicurezza all'integrazione, e lavorare alle nostre proposte: si dovrebbe occupare dell’agenda sociale, dei temi del lavoro, dell’economia. Sfidare il governo sul salario minimo legale, coinvolgendo sindacati e impresa e siglando un nuovo patto per lo sviluppo e per il lavoro".