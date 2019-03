Passati i convenevoli istituzionali, ora Sergio Mattarella teme l'escalation dentro il governo. Secondo un retroscena del Messaggero, il presidente della Repubblica ha "osservato attonito la lite continua in cui è precipitato il governo giallo-verde" proprio nei giorni, delicatissimi, in cui il presidente Xi Jinping è stato in visita ufficiale a Roma e Palermo.











Uno spettacolo deprimente, "una zuffa che si farà sempre più furiosa da qui al voto europeo del 26 maggio, rischiando di portare palazzo Chigi alla paralisi". Anche per questa "lotta continua" tra Lega e M5s, con il premier Giuseppe Conte preso in mezzo, l'uomo del Colle "ha dovuto dar vita a una sorta di diplomazia di necessità, diventando il vero interlocutore di Xi", proponendosi come l'unico garante per il preoccupatissimo Donald Trump e i partner dell'Unione europea.