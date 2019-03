Il Pd di Nicola Zingaretti è così una barzelletta che cominciano a ridere persino i suoi esponenti. Il secondo posto alle regionali in Basilicata è stato salutato dal segretario come un successo, solo perché in fondo ogni debacle mancata merita un sospiro di sollievo. I numeri, in realtà, sono tragici tanto che lo stesso candidato governatore sconfitto, Carlo Trerotola, non può non nascondere la delusione: "Certamente mi aspettavo un dato migliore".









La sconfitta elettorale ha provocato i commenti sferzanti di molti dem. Si direbbe "fuoco amico", se non fosse che i più critici sono proprio dei renziani, i principali nemici interni del neo-segretario. Tra questi spicca quello di Anna Ascani, avversaria alle primarie di Zingaretti in tandem con Roberto Giachetti. "Friuli, Trento, Molise, Abruzzo, Sardegna e Basilicata - riassume la deputata umbra su Twitter -. Alla sesta volta credo che persino il grande Toto Cutugno (l'eterno secondo al Festival di Sanremo, ndr) abbia smesso di esultare per il secondo posto. Noi abbiamo intenzione di andare avanti parecchio?". E se anche la Ascani coglie il punto, significa che le cose per Zinga e soci si stanno già mettendo male.