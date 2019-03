Già finita la "mini-luna di miele" del Pd di Nicola Zingaretti con gli italiani. Il sondaggio Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana nel giorno della vittoria del centrodestra alle Regionali in Basilicata, pur se interlocutorio, inverte la tendenza e conferma la "ritrovata difficoltà" del Pd de-renzizzato.







Secondo l'ultima rilevazione, la Lega si conferma primo partito con il 33,4%, anche se con una flessione di 0,5 punti rispetto alla settimana precedente. Alle spalle di Matteo Salvini, dopo un lungo periodo di appannamento, sembra respirare Luigi Di Maio con il Movimento 5 Stelle che sale di 0,3 punti al 21,3%, lontanissimo dai fasti delle politiche del marzo 2018 ma perlomeno di nuovo secondo. Controsorpasso, infatti, sul Pd che scende dello 0,1 al 21%, a testimonianza di come la scalata dell'ultimo mese fosse legato a un doppio fattore, l'effetto post-primarie con grande sovra-esposizione mediatica da un lato e crisi grillina dall'altro. E il centrodestra? Salgono i possibili partner leghisti: Forza Italia guadagna lo 0,1 e arriva all'8,7%, mentre Giorgia Meloni conferma il trend registrato anche alle ultime amministrative salendo dello 0,3, a quota 4,7 per cento.