E non ci vogliono stare. I grillini non accettano il verdetto delle regionali in Basilicata e se Luigi Di Maio ricorda che il Movimento 5 Stelle è il primo partito (omettendo il dettaglio del crollo dal 44% delle politiche al 20% attuale, in un anno), è naturale che il resto della truppa combatta meglio dell'ultimo giapponese. Ad Agorà, su Raitre, il senatore pentastellato Ettore Licheri mette l'elmetto e riprende, con rabbia e vigore, la nuova parola d'ordine lanciata dal capetto via Corriere della Sera: cambiare la legge elettorale regionale.











"Il Movimento 5 Stelle è la forza più votata, ha battuto la Lega. Punto. Questa è l'analisi elettorale, il resto è analisi politica. Quando si giocherà ad armi pari, e non con liste civetta, potremo fare analisi ragionevoli". In fondo tra i grillini c'è speranza: hanno compreso i meccanismi elettorali amministrativi dopo 10 anni in politica e a sei dal loro botto nazionale. Complimenti.