Nonostante il governo italiano non abbia ancora aderito alle regole del Global compact sull'immigrazione volute dalle Nazioni unite, da Bruxelles hanno trovato il modo per costringere l'Italia a doverlo applicare. La trappola è stata svelata da Giorgia Meloni che ha reso noto un documento "segreto" della Commissione Ue "che spiega la strategia da adottare per rendere obbligatorio il Global compact for migration per tutti gli Stati a prescindere dalla loro volontà".

Quella di Bruxelles, ancora una volta, è secondo la Meloni "una gravissima ingerenza sulla sovranità degli Stati nazionali che rende carta straccia la democrazia in Europa". Il Parlamento italiano si era già espresso sul Global compact, e sulla spinta del gruppo di Fratelli d'Italia aveva rigettato la proposta: "Così come hanno fatto altri Stati europei, ma gli euroburocrati non si rassegnano e tramano per favorire l'immigrazione di massa in Europa. Siamo alla follia: alle elezioni Europee - aggiunge la Meloni - manderemo a casa questi signori per proteggere i nostri confini e la nostra identità e la nostra sovranità".