Messo malissimo, Luigi Di Maio, il quale mentre il consenso fugge via alla velocità della luce non trova di meglio che attaccare ormai ogni giorno il teorico alleato di governo, Matteo Salvini, il quale al contrario continua a salire nei sondaggi. Il capetto politico M5s non perde l'occasione per attaccare il leghista nemmeno a Che tempo che fa di Fabio Fazio su Rai 1, dove era ospite per un'intervista domenica sera. Attacchi espliciti, ma anche tra le righe. L'attacco mimetizzato arriva quando il grillino parla dei candidate alle elezioni Europee. "Io credo che le liste M5s alle Europee saranno una grande occasione per tante persone per rappresentare l'Italia a Bruxelles - premette -. Io devo nominare i capilista, e i cinque capilista vorrei che fossero eccellenze della scienza, dell'università e dell'imprenditoria. E dopo il dibattito di queste settimane sulla donna ai fornelli che non si deve emancipare ho deciso che i capilista saranno cinque donne", ha concluso. Il riferimento di Di Maio era al Congresso delle famiglie di Verona, nel quale è intervenuto anche Salvini. Dunque, Di Maio schiera cinque capilista "anti-Salvini". Improponibile, infine, il farneticante passaggio sulla "donna ai fornelli che non si deve emancipare": delirio da grillini.

"Dopo le discussioni sulla donna a Verona, ho deciso che ci saranno 5 donne le capilista" @luigidimaio a #CheTempoCheFa con @fabfazio pic.twitter.com/xcNpy0lZue — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) 8 aprile 2019