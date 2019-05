Doppio sorpasso per Silvio Berlusconi. Non solo la Lega e Matteo Salvini sono arrivati davanti a Forza Italia alle elezioni europee di domenica, ma anche Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia sono riusciti a scalare gli azzurri. È accaduto in due regioni importanti, Friuli-Venezia Giulia e Veneto, segno che il messaggio sovranista nel Nord Est ha attecchito in ogni sua declinazione.











Come ricorda Italia Oggi, alle europee 2014 in Friuli Forza Italia ottenne il 14,3% mentre ora è scesa a 6,7%, mentre Fratelli d'Italia è passata dal 4,4% al 7,6%. Ancora peggio in Veneto, con Forza Italia crollata dal 14,7% al 6,1% e FdI, di contro, passato dal 3,3% al 6,8%. In 5 anni Berlusconi ha perso in queste due regioni 250mila voti, la Meloni ne ha guadagnati 106mila.