Il giorno dopo lo strappo di Giovanni Toti si prova a ricucire. Sono in campo le diplomazie per cercare di evitare che l' iniziativa del governatore della Regione Liguria destabilizzi Forza Italia in un momento già delicato della storia del partito. Silvio Berlusconi è stato molto netto. Appresa dell' assemblea annunciata dal suo ex consigliere politico ha reagito con disinteresse. Di fatto, ha spiegato ai suoi, si è è messo da solo fuori da Fi. E ha invitato gli azzurri a non alimentare la polemica interna perché «non abbiamo bisogno di altre tensioni».

VECCHIE PAURE

Però la novità fa tornare attuali vecchie paure. L' ansia che uno strappo del genere possa portare a un fuggi-fuggi generale. D' altronde la performance del 26 maggio non è stata brillante. E il futuro potrebbe essere anche peggio. Toti può vantare un rapporto privilegiato con Matteo Salvini e Giorgia Meloni. La sua strategia, quella della seconda gamba del centrodestra, filo-salviniana, può attrarre l' interesse di tanti dirigenti forzisti. Soprattutto al Nord.

Allora c'è chi invita il Cavaliere ad assumere un atteggiamento diverso verso Toti. Meno conflittuale. Si tratta dei vertici delle aziende di famiglia. Da Fedele Confalonieri in giù. Gli stessi che avevano consigliato all' ex premier di puntare sul direttore del Tg4 intravedendo il suo potenziale politico. E che ritengono ci sia ancora uno spazio per il dialogo. Toti, prima di partire per San Pietroburgo, ha incontrato alcuni emissari berlusconiani, tra questi l' avvocato Niccolò Ghedini. Si lavora ad allentare la tensione. E a creare le condizioni per un faccia a faccia. I due non si vedono da tanto. Il governatore ligure non si è presentato all'ufficio di presidenza, quello che ha deciso l' avvio della stagione congressuale. Non voleva alimentare tensioni, ha spiegato, né sedere al tavolo con chi, in Forza Italia, lo accusa quotidianamente di sfascismo.

SPIRAGLI

L'ex direttore di Studio Aperto ha deciso di percorrere una strada tutta sua. Per il 6 luglio ha annunciato una "grande costituente" con slogan ('Italia in crescita!') e simbolo (sfondo azzurro con freccia tricolore verso l' alto in primo piano). «Vedremo se ci saranno le condizioni per aprire un confronto positivo», dice un "totiano" doc, convinto che uno spiraglio per ricucire ci sia.

«Chi è convinto che le cose vadano bene così, che dieci milioni di elettori ci abbiano lasciato per colpa loro, che la nostra classe dirigente abbia avuto capacità, merito e coraggio, chi pensa che perdere militanti, dirigenti ed elettori ad ogni elezione sia la strada giusta, non venga al teatro Brancaccio».

Lo scrive il presidente della Regione Liguria su Facebook riferendosi all' assemblea che ha convocato. «Chi invece crede che queste persone possano tornare in una casa dove tutti possano riconoscersi, con obiettivi concreti, alleanze chiare e con una classe dirigente scelta dal basso venga a darci una mano. E' questa la casa del futuro che possiamo e vogliamo costruire insieme», afferma.

Una prima adesione eccellente è quella del presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci: «Vedremo se il centrodestra si scomporrà, e quindi sarà necessaria una ricomposizione, o se invece il quadro politico resterà immutato. Il dialogo con Toti non è di ieri, condividiamo alcune posizioni alcune letture e con questo stato d' animo pensiamo di poterci vedere nei prossimi giorni a Roma per verificare se insieme a noi altri governatori possano ritrovarsi attorno un tavolo per ripensare a un soggetto politico capace di aggregare, fra virgolette, le pecorelle smarrite».

di Salvatore Dama