Nel mirino di Matteo Salvini c'è sempre Danilo Toninelli, il ministro grillino alle Infrastrutture. Luigi Di Maio, però, ora sembra non voler cedere sul rimpasto. Ragione per la quale il ministro dell'Interno starebbe pensando a un cambio di strategia, a una via per commissariare il titolare del dicastero. E lo ha detto chiaro e tondo, dopo aver lamentato le lentezze di Toninelli: "Ci vorrebbero due sottosegretari in più al Mit, se il ministro non avesse tolto le deleghe ci sarebbero, ma ne riparliamo la prossima volta", ha commentato il vicepremier. Dunque, Salvini ha riservato un ulteriore stoccata a Toninelli: "Sull'Alta velocità in Veneto? Chiedetelo voi se l'analisi costi-benefici è pronta. Io non l'ho capito". Già, il leghista, di Toninelli, non ne può più e lo fa capire in tutti i modi possibile. Ora, l'obiettivo è nominare due sottosegretari, due vice con cui metterlo definitivamente all'angolo.

