L'inchiesta sul Csm terremota il Pd. Non solo per il fatto che l'indagine sia arrivata a Luca Lotti, che si è dimesso dal partito, ma perché la stessa inchiesta ha scatenato rancori e guerre all'interno del partito, da una parte i renziani e dall'altra tutto il resto dei dem. Lotti, infatti, è stato attaccato da più fronti dai compagni di partito, e ora in difesa dell'ex ministro dello Sport scende in campo Maria Elena Boschi, la quale usa parole durissime: "Sono arrivati più attacchi a Lotti dall’interno del Pd che dagli avversari politici. Autosospendendosi, ha fatto una scelta che non era scontata e dovuta, di grande generosità verso la comunità del Pd e va quindi rispettato". Così la fedelissima di Matteo Renzi ad Assisi, dove è intervenuta al primo incontro nazionale della mozione "Sempre Avanti" guidata da Roberto Giachetti.

La Boschi si è poi augurata che "in una comunità come il Pd, vista anche la disponibilità di Lotti, ci si possa parlare guardandosi negli occhi. E non con interviste che sparano addosso ai compagni del proprio partito", chiaro il riferimento alle parole di Luigi Zanda. La Boschi ha aggiunto: "Dentro il Pd ci sono tante anime che speriamo possano essere ascoltate e anche valorizzate. Il nostro segretario ora è Nicola Zingaretti, rispettiamo il suo lavoro ma ci aspettiamo di avere qualche proposta nuova", pungola il segretario.

Nel mirino dell'ex sottosegretaria anche le scelte di Zingaretti relative alla nuova segreteria, dove i renziani sono stati totalmente silurati: "La segreteria esprime il segretario ed è scelta legittimamente tra chi lo ha sostenuto. Da toscana, visti i risultati che abbiamo riportato alle europee e alle amministrative, mi sarebbe piaciuto qualche toscano in segreteria ma auguro buon lavoro ai colleghi che dovranno impegnarsi. Però noi ci siamo e tante persone nel Pd possono dare una mano. Anche Renzi c’è - rimarca -, visto che sta facendo il suo lavoro da senatore, sta lavorando in Parlamento e ha fatto campagna elettorale per i nostri sindaci anche a Firenze", ha concluso la Boschi