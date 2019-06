Matteo Salvini "prende il posto" di Luigi Di Maio. I sindacati manifestano a Reggio Calabria contro la disoccupazione, a rispondere dovrebbe essere il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico e invece ci pensa Salvini, nonché il ministro dell'Interno. Il leader della Lega invita le sigle al Viminale per un confronto: "Entro luglio inviterò i sindacati al Viminale, con altri rappresentanti del lavoro, del commercio, dell'impresa e dell'agricoltura per confrontarci e ragionare insieme sulla prossima manovra economica". Poi ancora: "Sono sicuro che in un anno questo governo abbia fatto di più rispetto ai governi di sinistra che ci hanno preceduto per lavoratori e precari. Con la Flat tax per famiglie, lavoratori e imprese faremo ancora di più".

"Salvini chiude i porti ma intanto sono i giovani del Sud che se ne vanno dall'Italia", aveva tuonato dal palco Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, nel suo discorso che ha concluso la manifestazione unitaria dei sindacati a Reggio Calabria. Poi si è rivolto proprio a Di Maio "che dal balcone annunciò la lotta alla povertà": "Gli dovremmo far vedere che al contrario, non i sindacati, ma l'Istat nei giorni scorsi ha certificato che la povertà purtroppo è aumentata, sia quella relativa che il resto. Ma il dato con cui fare i conti è che oggi si è poveri lavorando, per questo il problema è che combattere la povertà vuol dire affermare i diritti, vuol dire cambiare la politica economica".